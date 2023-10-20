الجمعة 20 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

آلاف المصلين يؤدون صلاة الغائب علي ارواح شهداء غزة بمساجد الشرقية

صلاة الغائب
صلاة الغائب
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ادي الالاف من أهالي محافظة الشرقية منذ قليل صلاة الغائب علي ارواح شهداء غزة  عقب صلاة الجمعة بمساجد محافظ الشرقية وسط احشاد الالاف بالمساجد والدعاء للشهداء.

كما شهد مسجد الفتح بمدينة الزقازيق احتشاد الالاف ن الاهالي الذين تجمعواةمن جميع مراكز وقري المحافظة للتضامن مع الشعب الفلسطينى وتأييدا لموقف مصر.

وعقب الصلاة بدأ الأهالى فى الهتافات " غزة غزة رمز العزة " 
وفلسطين عربية وسينا ارض مصرية.
وخرجوا في مسيرة عارمة إلى ميدان محافظة الشرقية للانضمام لوقفة التضامن مع الشعب الفلسطينى وتأييد موقف مصر.

وردد الاهالي هتافات  الله اكبر ومش هنسلم مش هنبيع مش هنوافق علي التهجير..غزة غزة يا رمز العزة..واحد اتنين  الجيش العربي فين.

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IMG-20231020-WA0024
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٢٠٢٣١٠٢٠_١٣٣١٢٩
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أرواح شهداء الجيش العربي فين الشعب الفلسطين الشعب الفلسطيني تهجير غزة
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