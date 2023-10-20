آلاف المصلين يؤدون صلاة الغائب علي ارواح شهداء غزة بمساجد الشرقية

ادي الالاف من أهالي محافظة الشرقية منذ قليل صلاة الغائب علي ارواح شهداء غزة عقب صلاة الجمعة بمساجد محافظ الشرقية وسط احشاد الالاف بالمساجد والدعاء للشهداء.

كما شهد مسجد الفتح بمدينة الزقازيق احتشاد الالاف ن الاهالي الذين تجمعواةمن جميع مراكز وقري المحافظة للتضامن مع الشعب الفلسطينى وتأييدا لموقف مصر.

وعقب الصلاة بدأ الأهالى فى الهتافات " غزة غزة رمز العزة "

وفلسطين عربية وسينا ارض مصرية.

وخرجوا في مسيرة عارمة إلى ميدان محافظة الشرقية للانضمام لوقفة التضامن مع الشعب الفلسطينى وتأييد موقف مصر.

وردد الاهالي هتافات الله اكبر ومش هنسلم مش هنبيع مش هنوافق علي التهجير..غزة غزة يا رمز العزة..واحد اتنين الجيش العربي فين.

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