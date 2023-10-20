الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي "بيتونيا" غرب رام الله. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن شابًا أصيب بالرصاص الحي في صدره، خلال المواجهات التي اندلعت قرب سجن "عوفر"، وقد تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، وصفت حالته بـ "الخطيرة". 
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، منها عين مصباح، والإرسال، وبطن الهوى، ورام الله التحتا، واعتقلت ستة مواطنين.
 

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بيتونيا الاحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية سجن عوفر
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