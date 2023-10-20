إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 01:48 م

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي "بيتونيا" غرب رام الله. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن شابًا أصيب بالرصاص الحي في صدره، خلال المواجهات التي اندلعت قرب سجن "عوفر"، وقد تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، وصفت حالته بـ "الخطيرة".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، منها عين مصباح، والإرسال، وبطن الهوى، ورام الله التحتا، واعتقلت ستة مواطنين.

