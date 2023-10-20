الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الامين العام للأمم المتحدة من رفح يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش
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أكد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش، أنه لابد من ضمان وجود وقود كافي في قطاع غزة ، داعيا لوقف إطلاق النار في غزة، حيث أن وصول المساعدات من معبر رفح ليست عملية انسانية عادية ولكنها في منطقة حرب .

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة ، خلال كلمته من معبر رفح في مؤتمر صحفي نقلته فضائية العربية الحدث، اليوم الجمعة، أن  مصر هي العمود الاساسي لنقل المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني.

وأكمل “المساعدات  يجب ان تتم بأسرع وقت ممكن، على الجانب الآخر نحن في بلد ذات سيادة وهي مصر ويجب إدراك قوانين المؤسسة المصرية باسم الهلال الاحمر المصري والعمل وفقا لها خلال التواجد على أراضيها لنقل المساعدات”.

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أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة العربية الحدث المؤسسة المصرية المساعدات الإنسانية
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