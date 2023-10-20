بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة ببورسعيد

أدى الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، صلاة الغائب بمساجد المحافظة، اليوم عقب صلاة الجمعة، على أرواح شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتوجه المصلون بالدعاء إلى الله تعالى لنصرة شعب دولة فلسطين، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يرحم الله تعالى ضحاياهم ويحتسبهم من الشهداء.

ويشارك أبناء محافظة بورسعيد في وقفة تضامنية اليوم بحديقة المنتزة المجاورة لشارع 3 يوليو، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة ضد الممارسات الإسرائيلية في حق شعب دولة فلسطين الشقيقة، وتأييدًا ودعمًا لقرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق برفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

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