5 آلاف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى 5 آلاف مواطن مقدسي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من هم دون الـ 70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، للجمعة الثانية، مما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين والمصلين على باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة.