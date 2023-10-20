الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي روسي يناقش مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع في غزة

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين
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يحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين مع رئيس الوفد الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بوريس ميشيل، آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة الأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن الجانبين تناولا طرق التعامل مع الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة".. مشيرة إلى أن الطرفين ناقشا أيضا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الجانبان "إنه تم إيلاء اهتمام خاص لمعايير عمل اللجنة الدولية في روسيا، بما في ذلك الجوانب العملية لضمان الاحتياجات الإنسانية للسكان في لوجانسك ودونيتسك".
 

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غزة الصليب الاحمر
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