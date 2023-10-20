الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

آمين عام الأمم المتحدة: لا يجب عقاب الفلسطينيين مرتين بالحرب وبقطع المساعدات

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش
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أكد أنطونيو جوتيريش، امين عام الأمم المتحدة من رفح، انه لا يجب عقاب الفلسطينيين مرتين.. بالحرب وبقطع المساعدات الإنسانية، حيث يوجد 2 مليون مواطن يعانون خلف الأسوار ويحتاج ن الإغاثة.

وأضاف جوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية العربية الحدث، اليوم الجمعة، إن مصر هى العمود الاساسى لتوفير الأمل لأهالي غزة.

وتابع “جوتيريش”: " هم تحت النيران ويحتاجون إلى كل شئ للنجاة في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات المحملة بالمساعدات من غذاء وطعام وأدوية وهذه الشاحنات ليست مجرد شاحنات وإنما هي خط حياة للكثيرين في غزة".
 

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