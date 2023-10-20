رئيس دفاع النواب: مصر تلعب دورًا محوريًا من أجل السلام بالمنطقة بقيادة السيسي

أكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إننا جموع الشعب المصري الكريم نصطف اليوم تفويضًا للقيادة السياسية لحماية أمن بلادنا القومي، الذي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أمن مصر القومي خط أحمر.

وأوضح العوضي في تصريحات صحفية له اليوم أن الدولة المصرية تلعب دور محوري ومركزي من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، دون أن تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، بل استطاعت بقيادتها السياسية الواعية درء أي حروب بالمنطقة وآخرها وقف جولات التصعيد من الجانب الإسرائيلي بالأعوام السابقة، والمشاركة في إعادة إعمار غزة، واليوم شاهد على نجاح دور مصر في إغاثة أشقائنا بفلسطين من خلال إصرارها على فتح المعبر وإدخال المساعدات.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن لمصر جهود دبلوماسية حثيثة الفترة الحالية لحلحلة الأزمة، مع تأكيد القيادة السياسية على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتمكين الفلسطينين من أرضهم، مضيفًا: "فالقضية الفلسطينية لم تغب أبدًا عن أجندة الملفات الخارجية المصرية، وهو ما ظهر جليا في أحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبات عدة".

وأشار العوضي إلى أن استضافة مصر للقاءات عربية ودولية ومنها مؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة المرتقب اليوم يؤكد دور مصر القيادي وزعامتها بالمنطقة.