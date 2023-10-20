جوتيريش: ننتظر العديد من الشاحنات الاغاثية لدخول غزة كل يوم

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اننا فى انتظار العديد من الشاحنات الاغاثية لدخول غزة كل يوم.

واضاف أمين عام الأمم المتحدة في كلماه خلال مؤتمر صحفي عالمي من معبر رفح المصري، نقلته فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، انه يجب وقف نار انسانى تسهيلا لدخول الشاحنات الحاملة للمساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع "من المستحيل أن تكون هنا ولا تكن بقلب مكسور، حيث يوجد خلف هذه الأسوار 2 مليون شخصًا يعانون بشكل خطير، لايوجد لديهم طعام أو أدوية أو غاز".

واسترسل "هم تحت النيران ويحتاجون إلى كل شئ للنجاة في هذا الجانب لدينا الكثير من الشاحنات المحملة بالمساعدات من غذاء وطعام وأدوية وهذه الشاحنات ليست مجرد شاحنات وإنما هي خط حياة للكثيرين في غزة".

