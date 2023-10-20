"القاهرة الإخبارية": جوتيريش يغادر مطار العريش متوجها لمعبر رفح المصري

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وصل اليوم الجمعة، مطار العريش المصري، لمتابعة وصول الإمدادات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، إذ أفاد مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن "جوتيريش" يتوجه لمعبر رفح الحدودي لعقد لمؤتمر صحفي عالمي من رفح المصرية.

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة مراقبة مرور أولى الشاحنات التي ستسلم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الفلسطيني عبر معبر رفح البري، و ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن معدات مصرية دخلت إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، بهدف إعادة إصلاح الطريق، الذي تضرر من القصف الإسرائيلي، وذلك تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات أثناء قيام المعدات المصرية بإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إنه "منذ ما يقرب من أسبوعين، ظلت غزة دون أي شحنات من الوقود والغذاء والمياه والدواء"، وأضافت: "تركز الأمم المتحدة كل جهودها من أجل القيام بعملية مستدامة لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية لشعب غزة".