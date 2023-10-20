طالبة مصرية تحصد المركز الثانى للرسم المعمارى برعاية سفارة الصين بمصر

حصدت الطالبة بسنت علاء عبد الغنى صاحبة 21 عام والطالبة بالفرقة الثانية بكلية الالسن على ا لمركز الثاني لمسابقة الرسم التابعة للمركز الثقافي الصيني ( عاصمة مصر الجديدة عيني) والتي تهدف الى تبادل الثقافة المعمارية ونشر الانجازات لدى مصر والصين .

وجاء ذلك من خلال مشاركتها بلوحة فنية معمارية متميز نالت اعجاب المشاهدين من لجنة التحكيم الخاصة المسؤولة عن المسابقة والتي كانت تعبرعن الهندسة المعمارية في بناء البرج الأيقوني بالعاصمة الادارية الجديدة .

وجاء ذلك في اطار تشجيع التفكير الإبداعي والتعبير الفني للشباب والاطفال الصريين والصينين وتعزيز التبادل الثقافي، ونشر انجازات البناء المشترك بين البلدين لمبادرة الحزام والطريق لدعوة الشباب والاطفال المصريين والصينين للمشاركة في الدورة الاولى من مسابقة الرسم المعماري للشباب تحت عنوان عاصمة مصر الجديدة في عيني.