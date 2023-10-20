بالصور.. المئات يشاركون في انتخابات نادي الزمالك

انطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نادي الزمالك، بمشاركة المئات من أعضاء الجمعية العمومية ، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى قيادة سفينة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقًا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

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