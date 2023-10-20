الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. المئات يشاركون في انتخابات نادي الزمالك

انتخابات نادي الزمالك
انتخابات نادي الزمالك
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انطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نادي الزمالك، بمشاركة المئات من أعضاء الجمعية العمومية ، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى قيادة سفينة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

  • التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

 

  • النظر في تقرير مراقب الحسابات.

 

  • اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

 

  • انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقًا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها

 

  • اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

 

  • النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

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اعضاء الجمعية العمومية انتخابات نادى الزمالك نادي الزمالك
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