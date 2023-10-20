التحقيق في انهيار جزئي لعقار ومصرع سيدة بمنطقة الساحل

تباشرنيابة الساحل اليوم التحقيق في انهيار جزئي لعقار ومصرع سيدة جراء الحادث، وامرت باستدعاء شهود العيان حول الواقعة للاستماع لاقوالهم، وعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، وطلب التحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار اجزاء من شقة داخل عقار بمنطقة الساحل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ وفرض كردون امنى بمحيط الواقعة وتبين انهيار سقف الطابق الثانى وتم انتشال جثة سيدة تدعى هدى حنفى، 49 سنة، وتم نقلها لثلاجة مستشفى الساحل .