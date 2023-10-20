وكيل «الشؤون العربية بالنواب»: لا تهاون في التفريط بحبة رمل واحدة من سيناء

قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنّ جلسة أمس التي عقدها المجلس لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كانت مشرفة جدا وتليق به، مشددًا على عدم وجود أي تهاون في تفريط بحبة رمل واحدة ضحى من أجلها أجدادنا وآباءنا في سيناء.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: "لا نتضامن مع الشعب الفلسطيني، بل نحن أصحاب القضية، حيث نشعر ونعيش حالة الاكتئاب والكابوس الأسود الذي يمر على مصر كما يمر على فلسطين".

وتابع وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب: "نتيجة لذلك، دعا كل النواب إلى انعقاد المجلس ودعا رئيس المجلس إلى طارئة، كل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لم يختلفوا حول تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا لإجراءات الدستور".

وشدد، على أن الشعب المصري سينزل اليوم إلى الشوارع لدعم القيادة السياسية والجيش المصري وتفويض الرئيس السيسي وإعلان رفض ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة.