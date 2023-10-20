الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ورشة عمل لتدريب أطباء الأسنان على تطبيقات واستخدامات الليزر بالدقهلية

جانب من التدريب وورش
جانب من التدريب وورش العمل
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نظمت الإدارة العامة لطب الأسنان بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالدقهلية ورشة عمل لتدريب أطباء الأسنان على تطبيقات واستخدامات الليزر في مجال طب الأسنان.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الاسنان بالاهتمام بتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية من الناحية العلمية والعملية وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة واشراف الدكتور محمد  ابو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان.

فيما شارك التدريب نحو  33 طبيب اسنان حيث تم عمل عرض مباشر - Live demo  وقام بالتدريب كوادر مركز تدريب الاسنان الدكتور محمد العيسوي والدكتور كريم عوني تحت الإشراف المباشر للدكتورة نيفين حماد مسئول التدريب بالإدارة العامة لطب الأسنان.

وأعرب الدكتور محمد أبو العينين  مدير الإدارة العامة لطب الأسنان عن خالص شكره للدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة اماني اسماعيل مدير مركز تدريب الاسنان للتعاون والجهد المبذول فى نجاح ورشة العمل.

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اطباء الاسنان الإدارة المركزية لطب الأسنان الدقهلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مديرية الصحة بالدقهلية
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