ورشة عمل لتدريب أطباء الأسنان على تطبيقات واستخدامات الليزر بالدقهلية

نظمت الإدارة العامة لطب الأسنان بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالدقهلية ورشة عمل لتدريب أطباء الأسنان على تطبيقات واستخدامات الليزر في مجال طب الأسنان.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الاسنان بالاهتمام بتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية من الناحية العلمية والعملية وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة واشراف الدكتور محمد ابو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان.

فيما شارك التدريب نحو 33 طبيب اسنان حيث تم عمل عرض مباشر - Live demo وقام بالتدريب كوادر مركز تدريب الاسنان الدكتور محمد العيسوي والدكتور كريم عوني تحت الإشراف المباشر للدكتورة نيفين حماد مسئول التدريب بالإدارة العامة لطب الأسنان.

وأعرب الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان عن خالص شكره للدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة اماني اسماعيل مدير مركز تدريب الاسنان للتعاون والجهد المبذول فى نجاح ورشة العمل.

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