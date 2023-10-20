اللافتات تزين ميدان الثورة بالمنصورة استعدادا للوقفة التضامنية مع أهالى غزة.. صور

يشهد ميدان الثورة بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية منذ صباح اليوم الجمعة، استعدادات مكثفة لاستقبال الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية من كافة الأطياف سواء قوى سياسية أو شعبية أو تنفيذية للمشاركة فى الوقفة التضامنية مع أهالى غزة بدولة فلسطين ودعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على أمن مصر والمنطقة واستقرارها ضد أى مخططات صهيونية أو دولية.

وانتشرت اللافتات فى محيط الميدان والتى تحمل شعارات "لا للتهجير" و"لا للعدوان الإسرائيلي على غزة" و"أبدا لن نفرط فى الأرض" و"غزة فى القلب" و"نعم لقرارات الرئيس".

فيما زينت واجهات المنازل والمنشآت المحيطة بالميدان بأعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى كما جرى إقامة منصه كبرى فى ميدان الشهداء أمام إحدى الطائرات المصرية المشاركه فى حرب اكتوبر المجيد والمثبته كنصب تذكارى فى ميدان الثورة.

فيما بدأ عدد من المواطنين فى التوافد على الميدان حاملين أعلام مصر حيث من المقرر أن يتم تنظيم الوقفة التضامنية عقب صلاة الجمعه يسبقها صلاة غائب على أرواح شهداء الاعتداء الغاشم على غزة والذين نالو الشهادة.

تأتى الوقفة التضامنية رفضًا للاعتداءات على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة وتأكيدًا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها ورسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا لدعم وتفويض القيادة السياسية في ادارتها للاحداث الجارية، ودعمًا للأشقاء في فلسطين، مع التأكيد على رفض تهجير أهالي قطاع غزة، والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة لدعم إخواننا في فلسطين، وكذلك الوقف الفوري للإعتداء على المدنيين في غزة في هذا الصراع، مع إدانة الجرائم الإسرائيلية الوحشية في القطاع.

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