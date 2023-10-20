الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إكسترا نيوز: الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مطار العريش

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد طائرات المساعدات بالعريش
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أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”، نبأ عاجلا يفيد بوصول الأمين العام للأمم المتحدة لمطار العريش.

حيث يأتي ذلك في ظل تأكيدات بفتح المعبر اليوم من أجل دخول المساعدات المصرية والمساعدات القادمة من بعض الدول الأخرى إلى الدخول إلى سكان قطاع غزة. 

وتفقد الأمين العام للأمم المتحدة إحدى طائرات المساعدات بالعريش.

كما استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء،  مساء الخميس طائرة قادمة من الدنمارك تحمل كمية مساعدات من الأدوية، وبطاريات الثينول مقدمة للشعب الفلسطيني  في قطاع غزة.،  لدعم المستشفيات العامة داخل قطاع غزة.

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الأمين العام للأمم المتحد بمحافظة شمال سيناء إكسترا نيوز
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