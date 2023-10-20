إكسترا نيوز: الأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مطار العريش

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”، نبأ عاجلا يفيد بوصول الأمين العام للأمم المتحدة لمطار العريش.

حيث يأتي ذلك في ظل تأكيدات بفتح المعبر اليوم من أجل دخول المساعدات المصرية والمساعدات القادمة من بعض الدول الأخرى إلى الدخول إلى سكان قطاع غزة.

وتفقد الأمين العام للأمم المتحدة إحدى طائرات المساعدات بالعريش.

كما استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، مساء الخميس طائرة قادمة من الدنمارك تحمل كمية مساعدات من الأدوية، وبطاريات الثينول مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.، لدعم المستشفيات العامة داخل قطاع غزة.