الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

جوجل ترد على مزاعم حذف سيناء من الخريطة: لم يحدث

خريطة توضيحية
خريطة توضيحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة جوجل العالمية، أنها لم تقوم بأي تغييرات على كيفية عرض شبه جزيرة سيناء على خرائط Google.
وأوضحت الشركة، في بيان عاجل، اليوم الجمعة، أن خرائط Google لا تظهر شبه جزيرة سيناء على الخريطة؛ لأن خرائط Google لا تعرض أسماء المقاطعات بشكل تلقائي عند النظر إلى خريطة الدول، بل تظهر فقط في حال البحث عنها.
وسبق أن تداول مستخدمي الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تزعم حذف اسم سيناء من خرائط Google بعد الحديث عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما ترفضه القيادة السياسية، وكذلك خرجت مظاهرات شعبية في عدد من ميادين الجمهورية لتفويض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي، ودعم القضية الفلسطينية، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

ads
شركة جوجل العالمية مزاعم حذف سيناء من الخريطة لم يحدث القضية الفلسطينية اليوم الجمعة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء مواقع التواصل الاجتماعي
ads