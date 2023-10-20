ضبط شخصين انتحلا صفة شرطى وموظف شركة الكهرباء للنصب على مواطنى الحوامدية

كشفت أجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات واقعة قيام شخصين بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منه بأسلوب إنتحال الصفة احداهما شرطى وآخر موظف بشركة الكهرباء بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقيام شخصين بالنصب والإحتيال على (مالك محل بقالة - كائن بدائرة القسم) وتحصيل مبالغ مالية منه نظير وجود مخالفات على المحل وعدم إعطائه إيصال يفيد ذلك، والإدعاء بأن أحدهما رجل شرطة والآخر موظف بشركة الكهرباء.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكبا الواقعة (سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية"، كهربائى - مقيمان بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



