3 منها في مصر.. ننشر قائمة أفضل قرى سياحية بالعالم 2023

أعلنت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) عن قائمتها لأفضل القرى السياحية لعام 2023. وتعيد هذه الجائزة الاعتراف بالقرى الرائدة في رعاية المناطق الريفية والحفاظ على المناظر الطبيعية والتنوع الثقافي والقيم المحلية وتقاليد الطهي.

وفي هذه الطبعة الثالثة، تم اختيار 54 قرية من جميع المناطق من بين ما يقرب من 260 طلبًا، وانضمت 20 قرية أخرى إلى برنامج الترقية، وأصبحت جميع القرى البالغ عددها 74 قرية الآن جزءًا من شبكة أفضل القرى السياحية التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وتمت تسمية القرى خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، التي تعقد هذا الأسبوع في سمرقند، أوزبكستان، ويؤكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي أن "السياحة يمكن أن تكون قوة قوية لتحقيق الشمولية وتمكين المجتمعات المحلية وتوزيع الفوائد عبر المناطق.. وتعترف هذه المبادرة بالقرى التي سخرت السياحة كحافز لتنميتها ورفاهيتها".

وتعد مبادرة أفضل القرى السياحية التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية، والتي تم إطلاقها في عام 2021، جزءًا من برنامج السياحة من أجل التنمية الريفية التابع لمنظمة السياحة العالمية. يعمل البرنامج على تعزيز التنمية والإدماج في المناطق الريفية، ومكافحة هجرة السكان، وتعزيز الابتكار وتكامل سلسلة القيمة من خلال السياحة وتشجيع الممارسات المستدامة.

وكما هو الحال في الإصدارات السابقة، تم تقييم القرى ضمن تسعة مجالات رئيسية:

الموارد الثقافية والطبيعية

تعزيز والحفاظ على الموارد الثقافية

الاستدامة الاقتصادية

الاستدامة الاجتماعية

الاستدامة البيئية

التنمية السياحية وتكامل سلسلة القيمة

الحوكمة وتحديد أولويات السياحة

البنية التحتية والاتصال

الصحة والسلامة والأمن

وتشتمل المبادرة على ثلاث محاور:

أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية: تعترف بالوجهات السياحية الريفية المتميزة ذات الأصول الثقافية والطبيعية المعتمدة، والالتزام بالحفاظ على القيم المجتمعية، والتزام واضح بالابتكار والاستدامة عبر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

برنامج ترقية أفضل القرى السياحية التابع لمنظمة السياحة العالمية: يدعم القرى في رحلتها لتلبية معايير الاعتراف، مما يساعد في المجالات التي تم تحديدها على أنها فجوات أثناء التقييم.

شبكة أفضل القرى السياحية: مساحة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعلم والفرص بين أعضائها، وهي مفتوحة لمساهمات الخبراء وشركاء القطاعين العام والخاص المشاركين في الترويج للسياحة كمحرك للتنمية الريفية.

وتتوسع الشبكة كل عام وتهدف إلى أن تصبح أكبر شبكة ريفية عالمية: ومع الإعلان اليوم عن الأعضاء الجدد البالغ عددهم 74 عضوًا، أصبحت 190 قرية الآن جزءًا من هذه الشبكة الفريدة.

وجاءت قائمة أفضل القرى السياحية حسب منظمة السياحة العالمية 2023 هي كما يلي (حسب الترتيب الأبجدي):

السلع، الأردن

بارانكاس، تشيلي

بيي، اليابان

كاليتا تورتيل، تشيلي

كانتافيجا، إسبانيا

تشاكاس، بيرو

شافين دي هوانتار، بيرو

دهشور، مصر

دوردو، الهند

دونغبايك، جمهورية كوريا

دوما، لبنان

إريسيرا، البرتغال

فيلانديا، كولومبيا

هاكوبا، اليابان

هيجويراس، المكسيك

هوانغلينغ، الصين

جالبا دي كانوفاس، المكسيك

كندوفان، إيران

لا كارولينا، الأرجنتين

قرية ليفيس، إثيوبيا

ليريسي، إيطاليا

مانتيجاس، البرتغال

موركوت، سويسرا

موسان، جمهورية كوريا

أوكو ماتسوشيما، اليابان

أوميتلان دي خواريز، المكسيك

أوناتي، إسبانيا

أوردينو، أندورا

أوياتشي، الإكوادور

بوكارتامبو، بيرو

بنجليبوران، إندونيسيا

بيسكو إلكي، تشيلي

بوزوزو، بيرو

سان أورسان، سويسرا

ساتي، كازاخستان

شلادمينج، النمسا

سيهوا، جمهورية كوريا

سنتوب، أوزبكستان

شيراكاوا، اليابان

سيغوينزا، إسبانيا

شيرينس، تركيا

سيوة، مصر

سلوني، كرواتيا

سورتيلها، البرتغال

سانت أنطون أم أرلبيرج، النمسا

تان هوا، فيتنام

تاكيلي، بيرو

توكاج، المجر

فاليني، مولدوفا

فيلا دا مادالينا، البرتغال

شيجيانغ، الصين

زاباتوكا، كولومبيا

زاغانا، الصين

تشوجياوان، الصين

أما القرى المختارة للمشاركة في برنامج الترقية هذا العام هي:

أسوكا، اليابان

بانيوس دي مونتيمايور، إسبانيا

بيلبانتي، إندونيسيا

سيوكانيشتي، رومانيا

سيفيتا دي باجنوريجيو، إيطاليا

إل سيسن، الإكوادور

إيزا، كولومبيا

كالي أوتشاجيز، تركيا

الكمالية، تركيا

كفر ماساريك، إسرائيل

مادلا، الهند

أوناغا، المغرب

بيلا، إندونيسيا

بويرتو أوكتاي، تشيلي

سابيونيتا، إيطاليا

سانت كاترين، مصر

سارهوا، بيرو

تارو، إندونيسيا

فيلا دي فراديس، البرتغال

يانكي، بيرو

وسيتم إطلاق الدعوة لتقديم الطلبات للنسخة الرابعة في الأشهر الأولى من عام 2024، مما يفتح فرصة جديدة للوجهات الريفية للتألق على المسرح العالمي.