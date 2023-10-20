المرشحة الجمهورية الأمريكية نيكي هالي: العالم يحترق.. وأمريكا تحتاج لقيادة جديدة

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 11:26 ص

حذرت المرشحة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية نيكي هالي، اليوم الجمعة، من أن العالم يحترق حاليًا، مؤكدة أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قيادة جديدة وقوية لمعالجة ذلك.

جاء ذلك في معرض تدوينة نشرتها "هالي" على منصة إكس "تويتر سابقا" انتقدت فيها السياسة الخارجية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط قائلة، إن "هذا الوضع لم يكن ليحدث لو لم يكن جو بايدن ضعيفا في أفغانستان وبطيئا في أوكرانيا وغائبا عن الحدود" حسب وصفها.

وشددت قائلة "إنه مما يدعو للشعور بالخزى هو أنه لم نكن لنتعرض لمثل هذا الوضع الرهيب لو لم يكن بايدن ضعيفا في أفغانستان وبطيئا في أوكرانيا ومستسلمًا لإيران.. مشيرة إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتنازل الإدارة الأمريكية عن عقوبات كانت مفروضة على إيران.

تجدر الإشارة إلى أن المرشحة هالي نيكي من أصل هندي، وكانت قد أعلنت خلال شهر فبراير الماضي عن ترشحها لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 عن الحزب الجمهوري وطالبت بتشكيل قيادة جديدة للحزب.

كان قد تم انتخاب نيكي هالي في مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولينا خلال عام 2004، وبعد ذلك بست سنوات تم انتخابها كأول سيدة لشغل منصب حاكم الولاية خلال عام 2010، وكانت تعتبر أصغر حاكمة حينما تولت منصبها عام 2011، ولكنها استقالت في منتصف فترتها الثانية لتصبح سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واستمرت في شغل هذا المنصب حتى نهاية عام 2018.

