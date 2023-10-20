إلهام شاهين: "تحيا فلسطين دولة حرة مستقلة.. لا لتهجير الفلسطينيين"

تواصل الفنانة إلهام شاهين، دعمها للشعب الفلسطيني في الأزمة الحالية نتيجة الممارسات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة لها بالكوفية الفلسطينية على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "تحيا فلسطين دولة حرة مستقلة.. لا لتهجير الفلسطينيين.. المجد للشهداء.. ربنا مع الحق.. والحق هيرجع لأصحابه".

وقد عرض للفنانة إلهام شاهين مسلسل "الفريدو" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي عرض عبر شاشة "ON" في ٢٤ سبتمبر الماضي، واستمر على مدار 10 حلقات، وحقق خلال أيام عرضه نجاحا كبيرا، حيث يثير "فريد" الدهشة بسبب عمله كطبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر عمته "سوسو" التي تمتلئ حياتها بالأسرار في حياة "فريد"، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

والعمل من بطول الفنانين: إلهام شاهين في دور "سوسو"، وأحمد فهمي في دور "فريد"، وندى موسى، وإنجي كيوان، وأمير شاهين، وإيمان السيد، وفتوح أحمد، وعمر شرقي، وروان حسن، ومحسن صبري، وسيف زهران، وعابد عنابي، محمد السويسي، وأحمد فريد، وياسمين بن داود، والمسلسل عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح، وإخراج عصام نصار.