بايدن لـ"زيلينسكي" دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدفاع أوكرانيا في مواجهة روسيا

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 11:09 ص

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي على الدعم القوي المستمر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة لدفاع أوكرانيا عن سيادتها ووحدة أراضيها ومستقبلها الديمقراطي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين قبل خطاب بايدن أمام الشعب الأمريكي حول دعم واشنطن لشعب أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

وبحسب البيان، ناقش الرئيسان كفاح أوكرانيا المستمر للدفاع عن حريتها واستقلالها من التدخل العسكري الروسي.

