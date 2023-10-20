الجمعة 20 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن لـ"زيلينسكي" دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدفاع أوكرانيا في مواجهة روسيا

بايدن
بايدن
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي على الدعم القوي المستمر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة لدفاع أوكرانيا عن سيادتها ووحدة أراضيها ومستقبلها الديمقراطي. 
جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين قبل خطاب بايدن أمام الشعب الأمريكي حول دعم واشنطن لشعب أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

وبحسب البيان، ناقش الرئيسان كفاح أوكرانيا المستمر للدفاع عن حريتها واستقلالها من التدخل العسكري الروسي.
 

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بايدن زيلينسكي أوكرانيا الولايات المتحدة
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