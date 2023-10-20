بالصور.. رئيس طور سيناء يشهد اصطفاف معدات مواجهة الأزمات

شهد مبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، اليوم الجمعة، معدات الاصطفاف؛ للإطمئنان على سلامتها وإستعدادها وكفائتها للقيام بأى مهام مستقبلية أثناء حدوث أي أحداث طوارئ، أو كارثة طبيعية مثل السيول خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وشدد على ضرورة دوام جاهزية المعدات ورفع درجات الإستعداد، كما طالب كل مسئول عن معدة بضرورة الصيانة الدائمة لها وتلافى أي ملاحظات قد تعوق أو تقلل من فاعلية المعدة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة و متابعة حالة المعدات التي من المقرر مشاركتها في حال حدوث أي طواريء.

وأكد مبروك الغمريني لـ"البوابة نيوز" جاهزية المدينة لاستقبال موسم الأمطار، وأن الوحدة المحلية مركز ومدينة طور سيناء قد أنهت أعمال تطهير مخرات السيول في قرية الوادي، لافتًا إلى أنه اطمأن بنفسه على تطهيرها ومراجعة مدى جاهزية المخرات، وعدم وجود أى معوقات قد تعوق تدفق مياه السيول حال حدوثها، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد وجه خلال مؤتمر المتابعة الأسبوعي جميع رؤساء المدن بشأن توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص جاهزية الشبكة الوطنية لإدارة الازمات، وكفاءة العاملين بها والربط والتنسيق بينهم وربطها مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة ووجود والتأكيد علي الكفاءة الفنية للمعدات والالات والاجهزة والسيارات والعناصر الفنية بشركات المياه محطات المعالجة والصرف الصحي والكهرباء والغاز، ومديريات الإسكان والزراعة والصحة ومدى جاهزية تلك الجهات مشددًا على ضرورة الاستعداد ورفع كفاءة جميع إمكانيات المحافظة تحسبا لأي حدث طارئ.

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