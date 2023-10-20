إسرائيل: قصفنا أكثر من 100 هدف عسكري في غزة خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الطائرات المقاتلة التابعة لجيش الاحتلال قصفت أكثر من مئة هدف عسكري للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الليل، بما في ذلك نفق تحت الأرض ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مجموعة من المقاومة الفلسطينية حاولت إطلاق صواريخ على طائرة وتم تحييدها بضربة مستهدفة على مدينة غزة، وتم تحييد خلية تابعة للمنظومة الجوية التابعة للمقاومة الفلسطينية في غارة مستهدفة على مدينة غزة، بعد محاولتها إطلاق صواريخ على طائرة".

بالإضافة إلى ذلك، "تم تدمير أصول وأسلحة كانت موجودة في مسجد في حي جباليا، والذي كان تستخدمه المقاومة الفلسطينية كنقاط مراقبة ونقطة انطلاق".

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي أعنف قصف على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، في وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف العنيف المتواصل على عدد من المناطق في قطاع غزة لخطورة الأوضاع الميدانية، وفي ظل حصار خانق على القطاع وقطع لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، ما يهدد بأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.