إسرائيل تخلي سكان بلدة كريات شمونة على الحدود اللبنانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية، ذكرت اليوم الجمعة، إن إسرائيل تخطط لإجلاء السكان من بلدة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان، وأن سكان البلدة القريبة من الحدود سيتم نقلهم إلى منازل ضيافة مدعومة من إسرائيل.

ويقع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في لبنان على الحدود هذه الأيام، وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة تصاعدًا في التوتر منذ بداية الأسبوع الماضي، يتخلله تبادل لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الحدودي بين فصائل مسلحة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على الجانب اللبناني.

وجاء في بيان للوزارة: "أعلنت هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن تنفيذ خطة لإجلاء سكان كريات شمونة، إلى دور الضيافة التي تمولها الدولة"، وأضافت الخدمة الصحفية أن "خطة الإخلاء تمت الموافقة عليها من قبل وزير الدفاع يوآف جالانت".

وقال المكتب الصحفي للجيش: "قبل قليل، أبلغت القيادة الشمالية عمدة المدينة بالقرار. وستتم إدارة الخطة من قبل السلطة المحلية ووزارة السياحة ووزارة الدفاع".