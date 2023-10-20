بطاقة إبداء رأي لانتخاب مجلس إدارة الزمالك ومناقشة الميزانية.. صور

تستمر أعداد أعضاء الجمعية العمومية للزمالك في التزايد، وذلك بمقر النادي للمشاركة في الجمعية العمومية للنادي لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة 2023 -2027.

بطاقة إبداء الرأي للتصويت على الميزانية

وفيما يلي بطاقة إبداء الرأي الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك، وقبول أو رفض الميزانية.

ويشارك في انتخابات الزمالك اليوم:

في منصب الرئيس، حسين لبيب، وفاروق جعفر، وعمر هريدي، وماجد فاروق، وميرفت سيد.

وفي منصب النائب، هاني العتال، وهشام نصر، وأحمد محمد عبد الغني.

وفي أمين الصندوق، خالد لطيف، وحسام المندوه، وعبد المجيد سليم، وكريم محمد، ومحمد ممدوح، ومحمد قدري.

بطاقة إبداء الرأي لاختيار مجلس إدارة الزمالك

وفي العضوية فوق السن: أحمد سليمان، أحمد عفيفي، أحمد عبادة، أحمد فودة، أشرف إمام، الحسيني سمير، السيد متولي، حاتم البيباتي، حسام مندور، حسين السيد، حمدية كمال، رجب رواش، رفعت شبل، سامح سوني، سماح سعيد، شريف إسلام، سيف الإسلام محمد، شيرين الفقي، طارق العقرب، علاء مقلد، عمرو أدهم، ماهر محمد، مجدي صادق، محمد رشاد، محمد طارق، محمود سامي، مروة الرفاعي، مصطفى عبد الخالق، نجلاء خليفة، نجلاء الناجي، هاني شكري، هاني عيد، هاني برزي، هشام كاسب، هشام يكن.

وفي العضوية تحت السن: أحمد خالد، أحمد النمس، أحمد هاني زادة، إيهاب عصمت، آية هشام، خالد الزيات، رامي نصوحي، علي العطفي، محمد الصادق، محمد عودة، محمد ياسر، ياسمين الشريف، هشام نصر، نيرة الأحمر.