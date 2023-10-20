الإمارات ترسل ثلاثة أطنان من لقاحات "الحمى الشوكية" و"الإنفلونزا" إلى درنة الليبية

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 10:38 ص

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، طائرة تحمل على متنها ثلاثة أطنان من اللقاحات ضد "الحمى الشوكية" و"الإنفلونزا"، وذلك إلى مطار بنغازي الدولي تمهيدًا لنقلها إلى مدينة درنة الليبية.

وذكر الهلال الأحمر الإماراتي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/ أن الشحنة تضم 90000 جرعة من لقاحات الحمى الشوكية، والإنفلونزا، وتكفي لعدد 30000 شخص، ويعمل الفريق بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة على توفير المبردات اللازمة لها، من أجل حفظها وتوزيعها على أهالي المدينة.

وتهدف هذه الشحنة من المساعدات الطبية، إلى رفع المناعة المجتمعية وتوفير حماية أكبر لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتأتي في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا، انطلاقًا من دورها الإنساني وبلوغ مرحلة التعافي من تداعيات كارثة إعصار دانيال الذي وقع في 10 سبتمبر الماضي وخلف ضحايا ومفقودين.

