توافد أعضاء الزمالك للمشاركة في الجمعية العمومية.. بالصور

يتوافد أعضاء نادي الزمالك بكثافة إلى مقر النادي، وذلك للمشاركة في الجمعية العمومية للنادي لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة 2023 -2027.

توافد أعضاء الزمالك قبل قليل

وفيما يلي قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للدورة ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

وفي منصب الرئيس، حسين لبيب، وفاروق جعفر، وعمر هريدي، وماجد فاروق، وميرفت سيد.

أما في منصب النائب، فيأتي هاني العتال، وهشام نصر، وأحمد محمد عبد الغني .

وفي أمين الصندوق، خالد لطيف، وحسام المندوه، وعبد المجيد سليم، وكريم محمد، ومحمد ممدوح، ومحمد قدري.

من داخل نادي الزمالك

وفي العضوية فوق السن: أحمد سليمان، أحمد عفيفي، أحمد عبادة، أحمد فوده، أشرف إمام، الحسيني سمير، السيد متولي، حاتم البيباتي، حسام مندور، حسين السيد، حمدية كمال، رجب رواش، رفعت شبل، سامح سوني، سماح سعيد، شريف إسلام، سيف الإسلام محمد، شيرين الفقي، طارق العقرب، علاء مقلد ، عمرو أدهم، ماهر محمد، مجدي صادق، محمد رشاد، محمد طارق، محمود سامي، مروة الرفاعي، مصطفى عبد الخالق، نجلاء خليفة، نجلاء الناجي، هاني شكري، هاني عيد، هاني برزي، هشام كاسب، هشام يكن .

من داخل نادي الزمالك

كما جاء في العضوية تحت السن: أحمد خالد، أحمد النمس، أحمد هاني زادة،ايهاب عصمت، آية هشام، خالد الزيات، رامي نصوحي، علي العطفي، محمد الصادق، محمد عودة، محمد ياسر، ياسمين الشريف، هشام نصر، نيرة الأحمر.