الحصاد الأسبوعي لجامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على تأييده لموقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.وأعرب عن أن الجامعة تقف صفا واحد خلف القيادة السياسية، حيث اعلنت جامعة حلوان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة.

حيث انطلقت وقفة تضامنية لطلاب جامعة حلوان احتجاجا على ما يحدث فى غزة من هجوم وعدوان على الشعب الفلسطينى مستنكرين كل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلى من الجرائم المخالفة لكافة القيم الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدا صينيا ضم نائبتى رئيسى جامعة نانجينغ وشانغان الصينية، وسكرتير عام هيئه المنح الصينية والوفد المرافق لهم، لبحث آليات التعاون بين جامعة حلوان والجامعات الصينية، وناقش الاجتماع بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة حلوان ونظيرتها الصينية.



وحرصا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية إلى المدينة الجامعية بالمطرية لمتابعة آخر المستجدات بالمنشآت الجامعية مؤكدا على أن الطالب هو أولى أولويات جامعة حلوان ، وتفقد مطعم المدينة ،والتقى بالطلاب واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم وكلف بحل جميع مشاكلهم .

كما تفقد رئيس جامعة حلوان كلية التكنولوجيا والتعليم واكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وأن فائدته ليس للنشر الدولي فقط فلابد من تنمية الأفكار واستثمارها الاستثمار الأمثل فهناك أفكار مهدورة وغير مستغلة وامكانيات عالية لابد أن نتبناها.

قام أيضا بعمل جولة تفقدية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وقد تفقد سيادتة أحوال الطلاب وقام بجولة ميدانية للاطمئنان على انتظام العملية الدراسية، وعقد اجتماع للوقوف على آخر مستجدات منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني .

كما قام الدكتور السيد قنديل بزيارة لكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة وقد تفقد اختبارات التأهيلي دكتوراة، وأوضح أن جامعة حلوان تقدم الدعم والإهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، حيث ان كلية التربية الرياضية تقدم أسلوب دراسي أكاديمي متميز يعمل على تنمية المهارات والمواهب

وتفقد أيضا رئيس جامعة حلوان كلية هندسة حلوان وذلك فى إطار سلسلة الجولات التي يجريها رئيس الجامعة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومعرفة آخر مستجدات أعمال التطوير بالكلية وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها لتكون مجهزة على أعلى مستوى من الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية.



وحرصا من الجامعة على تكريم ابنائها، احتفت جامعة حلوان خلال حفل بهيج بحضور الدكتور السيد قنديل، بتكريم الدكتور أحمد عبد المقصود مدير عام الإدارة الهندسية، لبلوغه سن المعاش.



وعلى صعيد آخر انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم جامعة حلوان تحت عنوان "العلوم والاستدامة،وناقش أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقية في مجالات عدة تهم قطاع الصناعة والصحة والبيئة والطاقة المتجددة والفضاء وقطاعات الصناعات الالكترونية و الدوائية والكيميائية والبيولوجية والبترولية.

وانطلاقا من حرص جامعة حلوان على عقد الدورات التدريبية لتعليم اللغة لطلابها، أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة للطلاب الجدد عن رسالته والخدمات التي يقدمها وتتمثل في تطوير قدرات طلاب الجامعة وخريجيها والباحثين داخل الجامعة وخارجها، كما أعلن المركز عن موعد اجراء اختبار تحديد المستوى لدورة اللغة الإنجليزية، وكذلك تم الإعلان عن بدء دورة معادلة اللغة الفرنسية لطلاب كلية الحقوق، حيث تشترط ضرورة حصول طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق على معادلة اللغة الفرنسية.

هذا ونظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة لتعريف الطلاب بالميثاق الأخلاقي للطالب الجامعى، واستعرض فيديو توضيحي للطلاب لتوعيتهم بما يحدث من حولهم .

وتم إطلاق مبادرة طالب بس حريف وهي خبرة وظيفية كنموذج لإنماء حلول مثلى لتمكين طلاب الجامعة من الحصول على وظائف فنية ومهنية لائقة.

هذا وحصل قسم الإعلام على جائزة الإبداع في مشروعات الصحافة، كما حصل مشروع”ميكانو”على المركز الأول فى المسابقة العربية والتي أقيمت لمشروعات تخرج الطلاب على مستوى الجامعات العربية ، وحصل مشروع “تكنو لايف” على المركز الأول في المسابقة الإفريقية.