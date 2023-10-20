«الرعاية الصحية» توجه رسالة مهمة للسيدات عن سرطان الثدي

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن فحص الثدي الذاتي عند السيدات، يعد من أهم العادات التي يجب أن تتعلمها كل سيدة عمرها أكبر من 20 عاما، وذلك لأنه يساعد كثيرًا في الاكتشاف المكبر لأورام الثدي من خلال ملاحظة أي تغيير مفاجئ في طبيعة الثدي، وعلى أساسه يتم تحديد إذا كانت في حاجة لزيارة متخصص.

وأوضحت الهيئة فى رسالتها للسيدات: أنه إذا كان عمرك أكثر من 30 سنة ولديك تاريخ وراثي للسرطان، فيجب أن تجري الفحص المبكر في عيادة مختصة، كما يجب أن تقومي بفحص «الماموجرام» لسرطان الثدي كل عام بعد بلوغك سن 40.

وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى منشور توعوى تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك»، عن خطوات الفحص الذاتي للثدي للسيدات، قائلة: قومي برفع يديكِ أمام المرآة ولاحظي شكل الثدي، وباستخدام يديكِ افحصي وجود كتل تحت الإبط أم أن الوضع طبيعي، وافحصي الثدي بحركات دائرية من الداخل، واضغطي على الحلمة بلطف وتأكدي من عدم وجود أي سوائل أو دماء تنزل.

وطالبت هيئة الرعاية الصحية، كافة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل في حالة ملاحظة أي علامات أو تغيرات يجب عليكِ التوجه إلى عيادات الأورام بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك من خلال الإحالة من الوحدة أو المركز التابعة لها المنتفعة.