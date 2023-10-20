الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تتهم واشنطن بملاحقة مواطنيها في بلدان أخرى منذ 15 عاما

سفارة روسيا في واشنطن
سفارة روسيا في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت سفارة روسيا في واشنطن، اليوم الجمعة، أن سلطات الولايات المتحدة تقوم بمطاردة المواطنين الروس في البلدان الأخرى على مدى 15 عامًا. 
وذكرت السفارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن المواطنين الروس يواجهون موقفًا متحيزًا من جانب العدالة الأمريكية، ويتعرض الروس لظروف احتجاز غير إنسانية ويتم حرمانهم من الرعاية الطبية، مطالبة السلطات الأمريكية بالتوقف عن "اضطهاد الروس" واحترام حقوقهم القانونية والتخلي عن الخطاب المعادي لروسيا.
وأضاف البيان "لاحظنا التصريحات الاستفزازية للسكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر.. هذه المرة حاول تشويه سمعة بلادنا بقصص مرعبة حول السفر غير الآمن للأمريكيين إلى روسيا، على الرغم من الحملة الإعلامية التي شُنت ضد روسيا، تواصل بلادنا اجتذاب عدد لا يحصى من الأجانب، بما في ذلك من الولايات المتحدة"..
 

ads
واشنطن الولايات المتحدة سفارة روسيا في واشنطن روسيا
ads