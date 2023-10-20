أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 09:26 ص

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارا مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بداية اليوم حوالي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.



وبلغ أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع في ميد بنك.

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".

فيما بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع



وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع .