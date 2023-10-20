الجمعة 20 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

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ارتفع سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الجمعة 25 جنيها على مستوى محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2400 جنيه للبيع و2425 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 2740 جنيها للبيع و2763 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2060 جنيها للبيع و2077 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1587 جنيها للبيع و1600 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 19.24 ألف جنيه للبيع و 19.400 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 84.6 ألف جنيه للبيع زو 85.303 ألف جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.72 مليون جنيه للبيع و 2.76 مليون جنيه للشراء.

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ارتفاع أسعار الذهب ارتفاع أسعار جنيه الذهب أوقية الذهب
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