ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 09:08 ص

ارتفع سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الجمعة 25 جنيها على مستوى محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2400 جنيه للبيع و2425 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 2740 جنيها للبيع و2763 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 18 نحو 2060 جنيها للبيع و2077 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1587 جنيها للبيع و1600 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 19.24 ألف جنيه للبيع و 19.400 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 84.6 ألف جنيه للبيع زو 85.303 ألف جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.72 مليون جنيه للبيع و 2.76 مليون جنيه للشراء.