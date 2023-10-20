بلينكن: يجب حماية أرواح المدنيين وإيصال المساعدات للمحتاجين بشكل عاجل في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، على ضرورة حماية أرواح المدنيين وإيصال المساعدات للمحتاجين بشكل عاجل في غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية الحدث".

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية أرواح المدنيين.



وكتب الوزير الأمريكي -عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء "نشعر بعميق الأسف إزاء الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة"، مؤكدا ضرورة حماية جميع المدنيين، الإسرائيليين والفلسطينيين.