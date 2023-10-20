عودة حسام المندوه لسباق انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق

أعلنت القائمة الموحدة، عودة حسام المندوه، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك، بعد إصدار وزارة الشباب والرياضة قرار باستبعاده خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس الخميس.

وقالت اللجنة الموحدة، عبر الحساب الرسمي على منصة إكس: "كما أكدنا رسمياً - الدكتور حسام المندوه يعود لسباق انتخابات الزمالك مع القائمة الموحدة على منصب أمين الصندوق".

يشهد نادي الزمالك اليوم الجمعة انتخابات على منصب الرئيس والنائب وأمين الصندوق، بالإضافة لمقاعد العضوية فوق وتحت السن .

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً.

وفي تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات .

وفيما يلي قائمة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للدورة ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

في منصب الرئيس، حسين لبيب، وفاروق جعفر، وعمر هريدي، وماجد فاروق، وميرفت سيد.

وفي منصب النائب، هاني العتال، وهشام نصر، وأحمد محمد عبدالغني .

وفي أمين الصندوق، خالد لطيف، وحسام المندوه، وعبدالمجيد سليم، وكريم محمد، ومحمد ممدوح، ومحمد قدري .

وفي العضوية فوق السن، أحمد سليمان، أحمد عفيفي، أحمد عبادة، أحمد فوده، أشرف إمام، الحسيني سمير، السيد متولي، حاتم البيباتي، حسام مندور، حسين السيد، حمدية كمال، رجب رواش، رفعت شبل، سامح سوني، سماح سعيد، شريف إسلام، سيف الإسلام محمد، شيرين الفقي، طارق العقرب، علاء مقلد ، عمرو أدهم، ماهر محمد، مجدي صادق، محمد رشاد، محمد طارق، محمود سامي، مروة الرفاعي، مصطفى عبد الخالق، نجلاء خليفة، نجلاء الناجي، هاني شكري، هاني عيد، هاني برزي، هشام كاسب، هشام يكن .

وفي العضوية تحت السن، أحمد خالد، أحمد النمس، أحمد هاني زادة، إيهاب عصمت، آية هشام، خالد الزيات، رامي نصوحي، علي العطفي، محمد الصادق، محمد عودة، محمد ياسر، ياسمين الشريف، هشام نصر، نيرة الأحمر .