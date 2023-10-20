الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليونيفيل: مقتل شخص وإنقاذ 6 آخرين علقوا بالقرب من الخط الأزرق خلال تبادل كثيف لإطلاق النار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" أندريا تيننتي إن الجيش اللبناني طلب مساء يوم الخميس من "اليونيفيل" مساعدة سبعة أفراد علقوا بالقرب من الخط الأزرق، على مقربة من قبر الشيخ عباد، خلال تبادل إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق.

وأشار تيننتي إلى أن "اليونيفيل" اتصلت بالجيش الإسرائيلي وحثته على وقف إطلاق النار لتسهيل عملية الإنقاذ، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار، مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة.

وختم تيننتي: "وللأسف، فإن أحد الأشخاص فقد حياته خلال هذا الحادث وتم إنقاذ الآخرين بنجاح".

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