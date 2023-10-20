الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«موديز» تضع تصنيف إسرائيل الائتماني قيد المُراجعة لاحتمال خفضه

موديز
موديز
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 قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الليلة، إنها وضعت تصنيف إسرائيل عند "A1" قيد المراجعة لاحتمال خفضه. 

وقالت الوكالة حسب القناة السابعة الإسرائيلية: "إن هذه المراجعة جاءت بسبب الحرب العنيفة غير المتوقعة بين إسرائيل وحماس، ردًا على هجوم واسع النطاق ومتعدد الجوانب من قبل حركة (حماس)". 

وأضافت "موديز" أنه على الرغم من أن الملف الائتماني لإسرائيل "أثبت مرونته" في مواجهة الاضطرابات والصراعات في الماضي، إلا أن شدة الصراع الحالي "تزيد من إمكانية حدوث تأثير ائتماني مادي طويل الأمد". 

ويأتي قرار وكالة "موديز" بعد يومين من اتخاذ وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" خطوة مماثلة. 

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موديز إسرائيل احتمال خفضه التصنيف الائتماني
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