كهنة ووكلاء كنيسة الآباء الأجداد تستنكر هجوم الاحتلال الإسرائيلي لـ«الروم الأرثوذكس»

استنكرت كهنة ووكلاء كنيسة الآباء الأجداد للروم الأورثوذكس في بيت ساحور الاعتداء الهمجي واستهداف إسرائيل بقصف كنيسة القديس بورفيريوس للروم الارثوذكس في حي الزيتون بمدينة غزة والمباني الخاصة بها والتي يتم فيها تقديم الخدمات والايواء للنازحين.



وقالت في بيانها: نطلب من الله العلي القدير أن يتحنن على أهلنا النازحين في الكنيسة والرحمة للشهداء الابرار والشفاء العاجل للجرحى. مُنَجِّيَّ مِنْ أَعْدَائِي. رَافِعِي أَيْضًا فَوْقَ الْقَائِمِينَ عَلَيَّ. مِنَ الرَّجُلِ الظَّالِمِ تُنْقِذُنِي" (مز 18: 48)



وذكر أحد المسعفين خلال تصريحات تليفزيونية، أنه كان هناك أكثر من 400 فلسطينيًا من المسلمين والمسيحيين كانوا يحتمون داخل الكنيسة، كما أكد على وجود ضحايا كبير أسفل الأنقاض، وتشير التقارير المبدئية إلى استشهاد طفل، كما نقل عشرات الأشخاص عبر سيارات الإسعاف، بجانب سيارات النقل المدنية لكثرة ضحايا القصف.



كنيسة برفيريوس

هي كنيسة أرثوذكسية شرقية في حي الزيتون بمدينة غزة وهي أقدم كنيسة في المدينة، سميت الكنيسة نسبة إلى القديس برفيريوس الذي دفن فيها، قبر القديس موجود في الزاوية الشمالية الشرقية للكنيسة.



يعود تاريخ البناء الأصلي لكنيسة القديس برفيريوس إلى عام 425 م فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة. البناء الحديث قام به الصليبيون في خمسينيات وستينيات القرن الحادي عشر وأهدوها للقديس برفيريوس. تُظهر السجلات من القرن الخامس عشر أن تكريس الكنيسة كان أيضًا بمثابة شهادة للسيدة العذراء. تم تجديد الكنيسة في العام 1856 لكنها تحتوي بعض الأفاريز والقواعد التي تعود إلى الفترة الصليبية. وتعتبر الكنيسة الأصلية ثالث أقدم كنيسة في العالم.









