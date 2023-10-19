الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قناة "كان" العبرية: تل أبيب أخلت سفاراتها في الشرق الأوسط منها البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا

بعض ضحايا القصف الإسرائيلي
بعض ضحايا القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة
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قالت قناة "كان" العبرية مساء يوم الخميس إن إسرائيل أخلت سفاراتها في الشرق الأوسط، ومن ضمنها السفارات في البحرين والأردن والمغرب ومصر وفي تركيا.

والأربعاء طلبت إسرائيل من مواطنيها مغادرة تركيا في أسرع وقت ممكن بعد مظاهرات غاضبة أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة عقب قصف مستشفى المعمداني، كما أجلت موظفي سفارتيها في المغرب ومصر.

ورفعت القنصلية الإسرائيلية في أنقرة حالة التأهب الأمني للإسرائيليين في تركيا إلى أعلى مستوى.

وبرر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي طلب المغادرة بـ"تزايد التهديدات ضد الإسرائيليين في الخارج"، محذرا الإسرائيليين من السفر إلى تركيا.

وتعرضت سفارات إسرائيل في الأردن وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة ولبنان لزحف شعبي غاضب احتجاجا على جريمة القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" في غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

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إسرائيل مصر تركيا
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