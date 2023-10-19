الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مدحت العدل يدعو لمليونية غدًا تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

مدحت العدل
مدحت العدل
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أعلن السيناريست الدكتور مدحت العدل عن دعوة جموع الشعب المصرى إلى النزول فى مليونيات بميادين مصر المختلفة تضامنًا مع الشعب الفلسطينى ضد الإنتهاكات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي المحتل، ودعمًا لقرارات الدولة المصرية فى ذلك الملف.

https://www.instagram.com/reel/Cyl6kZTMjjN/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق فى فيديو قام ببثه على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، عن دعمه لقرارات القيادة السياسة المصرية لهذا الملف، وأن لايوجد قرار سيادى هام دون ظهير شعبى.

وتابع "أدعوكم للنزول بكافة ميادين مصر، وأنا سأتوجه إلى النصب التذكارى الخاص بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وأدعو الشعب المصري العظيم النزول إلى كل ميادين مصر".

يشارإلى  أن الشعب الفلسطينى يمر بمذابح ومجازر عل يد قوا الاحتلال  خلال الأيام الماضية وحتى الآن، أدت إلى إستشهاد الآلاف.

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مدحت العدل الكيان الإسرائيلي المحتل فلسطين الشعب الفلسطيني دعم فلسطين
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