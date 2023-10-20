وزارة الرياضة تستبعد «المندوه» من انتخابات الزمالك

قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أمس الخميس، استبعاد حسام المندوه بشكل رسمي من خوض سباق انتخابات نادي الزمالك على منصب أمين الصندوق.

ويأتي هذا القرار، تأييدًا لحكم محكمة القضاء الإداري، وبعد رفض استشكال المندوه على الحكم، حيث أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، أمس الخميس، استمرار تواجد المندوه في انتخابات الزمالك.

وأرسلت وزارة الرياضة، قرار استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك، إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وجاء نص القرار كالتالي: «بالإشارة إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتاريخ 15-10-2023، في الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق، المقامة من السيد/ كريم محمد عادل عبيد ضد الأستاذ الدكتور/ وزير الشباب والرياضة وآخرين».

نتشرف بأن تنهى لسيادتكم موافقة الأستاذ الدكتور/ وزير الشباب والرياضة على ما انتهى إليه رأى اللجنة القانونية والمتضمن «ارتأت اللجنة الموافقة على تنفيذ الحكم وفقا لمنطوقه ومحمولا على أسبابه وفقا لأحكام المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وذلك في ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الإشكالين رقمى 4851، 4862 لسنة 78 ق والصادر بتاريخ 19-10-2023 والمتضمن في أسبابه.

استمرار تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر في الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق بجلسة 15-10-2023 وأعمال مقتضاه.

وتقام انتخابات الزمالك، اليوم الجمعة، في مقر النادي، ويتنافس على منصب أمين الصندوق، كل من: كريم عادل عبيد، محمد قدري، محمد المأوى، وخالد لطيف.