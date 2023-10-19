الرئيس الصيني: التعاون مع موزمبيق بشأن مبادرة الحزام والطريق حقق نتائج مثمرة

اأكد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم الخميس، أن التعاون بين الصين وموزمبيق بشأن مبادرة الحزام والطريق حقق نتائج مثمرة، معربًا عن استعداد الصين لتعزيز التعاون عالي الجودة للحزام والطريق مع موزمبيق والدول الإفريقية الأخرى لمساعدتها على تعجيل التحديث.

جاء ذلك خلال لقائه، رئيس وزراء موزمبيق أدريانو ماليان، الذي يوجد في بكين لحضور منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "شي" إن الصين تدعم موزمبيق في الحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وفي اتخاذ مسار التنمية المناسب لظروفها الوطنية، مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين تعميق التعاون في مجالي الطاقة والزراعة من بين مجالات أخرى.

من جانبه، قال "ماليان" إن مبادرات مهمة، من بينها مبادرة الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية، يمكنها مساعدة الدول الأخرى على القضاء على الفقر وتطوير اقتصادها وتحسين سُبل معيشة شعوبها، مشيرا إلى أن موزمبيق تأمل التعلُم من تجربة التحديث صيني النمط لتحقيق تنميتها الخاصة بصورة أفضل، وتعميق التعاون العملي مع الصين في مختلف المجالات، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.