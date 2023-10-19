برلماني: جلسة النواب تاريخية والسيسى سجل اسمه بحروف من ذهب



قال النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب، إن الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم، جلسة تاريخية عبرت عن التفاف نواب البرلمان حول القيادة السياسية وجاءت تأكيدا لنبض الشارع المصري تجاه القضية الفلسطينية.



وقال سويلم في بيان صحفي اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سجل اسمه بحروف من ذهب كواحد من الحكام العرب الذين تصدوا لصفقة القرن ولقوات الاحتلال، وأصبح يقود الأمه العربية للحفاظ علي الدولة الفلسطينية من الاعتداءات الاسرائيلية.



وأوضح سويلم، أن نواب البرلمان المصري اظهروا البرلمان أنه خير من يمثل الشعب المصري العظيم، مؤكدا أن مصر ستظل دائما نبض وقلب الأمه العربية.

وأكد أن مجلس النواب لديه ثقة بلا حدود، في القيادة السياسية وقواته المسلحة لذلك قام النواب بكامل أعضاءه بتفويض الرئيس باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات.