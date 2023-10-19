علي غرار أم كلثوم والعندليب.. حماقي يتبرع بأرباح حفلاته لدعم الأسر الفلسطينية

فى بادرة لقوة مصر الناعمة فى دعم القضايا الوطنية والإنسانية قرر الميجا ستار المصرى محمد حماقي التبرع بأرباح حفلاته خلال الفترة القادمة لدعم الأسر الفلسطينية بغزة التى تعرضت للعدوان الإسرائيلي مؤخرا والذى خلف 3785 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، و1000 سيدة، و120 مسنا إضافة إلى إصابة 12493 آخرين بجروح مختلفة".

وكتب حماقي عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا:"طول عمر الفن له قوة بتظهر فى المواقف الصعبة.. ديما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت فى عز الحرب بتعمل حفلات علشان ارباحها تروح لدعم الجيش المصرى ( المجهود الحربي ).

واعلن حماقى فى كلمته قائلا:" وبما ان السلاح اللي فى ايدي هو فني فقررت أنى أستخدمه من النهاردة ولحد إنتهاء ازمة أهلنا فى فلسطين ".

وأوضح حماقى:" كل أرباح حفلاتى هتروح فى صورة تبرعات للهلال الأحمر المصرى لدعم اخواتنا ضد العدوان اللى بيتعرضوا له".

وبهذا القرار يعد حماقى أول فنان عربى يقرر التبرع بأرباح حفلاته لدعم الأسر الفلسطينية على غرار المجهود الحربى المعروف لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ ونجوم زمن الفن الجميل.