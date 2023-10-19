المحكمة الجنائية الدولية تسقط اتهامات تتعلق بجرائم حرب ضد وزير سابق في جمهورية أفريقيا الوسطى

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إسقاط نحو 20 تهمة، من بينها القتل والإبادة والترحيل والاضطهاد والإجهاض والتعذيب ضد الوزير السابق في حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، ماكسيم موكوم، لعدم كفاية الأدلة وتوافر الشهود.

وأصدر المدعي العام في المحكمة، كريم أحمد خان، من مدينة لاهاي غربي هولندا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس - بيانًا يفيد بأنه سحب كل التهم ضد موكوم، وأنه "لم يعد هناك أي احتمالات معقولة لإدانته في المحاكمة".

وتم الإفراج عن موكوم (الذي يبلغ من العمر 44 عامًا) بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة للبيان، حيث كان موجه إليه تهمًا تتعلق بتنسيق عمليات مكافحة لميليشيا مسيحية تعرف بـ "أنتي بالاكا" التي تحارب ضد جماعة "سيليكا" المتمردة ذات الأغلبية المسلمة، ما أسفر سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص خلال عامي 2013 و2014.