الجزائر: إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى ثورة الأول من نوفمبر عبر كافة السفارات في الخارج

أعلنت الجزائر إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى الأول من نوفمبر المجيدة؛ وهي التي شهدت اندلاع ثورة التحرير الشعبي ضد المستعمر الفرنسي، عبر كافة سفاراتها في الخارج، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أنه بأمر من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طلبت الوزارة من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية بالخارج إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر المجيدة لهذا العام وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى.

وبحسب البيان، جاء هذا القرار تعبيرا عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذين يواجهون عدوانًا بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.