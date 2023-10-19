الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. قمة مصرية أردنية.. السيسى والملك عبد الله: نرفض سياسات العقاب الجماعي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 20 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم تكتب: الكيان الصهيوني طور "خطب الكراهية" إلى سلوك على الأرض بدعم غربي وأمريكي
قمة مصرية أردنية.. السيسي والملك عبد الله: نرفض سياسات العقاب الجماعي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
الرئيس: إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام
مصر تبحث التطورات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية وجهودها لإيقاف المجازر
سامح شكري خلال لقاء وزير خارجية بريطانيا: يجب وقف الحرب واحتواء التصعيد
حصار كامل.. الاحتلال يستهدف المدارس والمساجد والمستشفيات
المساعدات الدولية تتدفق على غزة
بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات "غير مسبوقة" لإسرائيل
 

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السيسي الشعب الفلسطيني غزة
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