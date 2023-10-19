اقرأ غدا في "البوابة".. قمة مصرية أردنية.. السيسى والملك عبد الله: نرفض سياسات العقاب الجماعي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 20 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

داليا عبد الرحيم تكتب: الكيان الصهيوني طور "خطب الكراهية" إلى سلوك على الأرض بدعم غربي وأمريكي

قمة مصرية أردنية.. السيسي والملك عبد الله: نرفض سياسات العقاب الجماعي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

الرئيس: إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام

مصر تبحث التطورات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية وجهودها لإيقاف المجازر

سامح شكري خلال لقاء وزير خارجية بريطانيا: يجب وقف الحرب واحتواء التصعيد

حصار كامل.. الاحتلال يستهدف المدارس والمساجد والمستشفيات

المساعدات الدولية تتدفق على غزة

بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات "غير مسبوقة" لإسرائيل

