وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي، أضخم طائرة مساعدات إغاثية مقدمة إلى قطاع غزة مقدمة من بولندا، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.



وقال مراسل قناة “ إكسترا نيوز ”، :" الطائرة محملة بمواد غذائية وطبية بحمولة 81 طن وتعتبر اضخم طائرة مساعدات تصل غلى مطار العريش من اجل مساعدة اهالي غزة ".



وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا يرصد مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي من أجل توفير المساعدات الإنسانية لصالح الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن التحالف الوطني يسارع الزمن لمساعدة قطاع غزة في أسرع وقت وفي زمن قياسي، حيث تحركت 106 قاطرات تحمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش.

وتابع أن الرئيس السيسي وجه بسرعة إغاثة الأشقاء في نكبتهم في غزة تحت نيران الاحتلال، ليهب شباب التحالف الوطني الذي لا يتأخر أبدًا، ولا يدخر جهدًا في مجهوداته التنموية