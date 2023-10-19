أزمة في ميلان قبل مواجهة يوفنتوس بسبب حراسة المرمى

يواجه فريق ميلان، أزمة كبيرة على مستوى مركز حراسة المرمى قبل المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق ميلان، يوم الأحد المقبل، نظيره يوفنتوس على ملعب سان سيرو، في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويعاني الروسونيري في الفترة الحالية قبل مواجهة اليوفي، بسبب إصابات حراس مرمى الفريق، في ظل غياب الحارس الأساسي، الفرنسي مايك ماينيان.

ويغيب ماينيان عن لقاء فريق السيدة العجوز، لتلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة جنوى بالجولة الماضية من الكالتشيو، ليضطر المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو وقتها، لارتداء قميص الحارس وحراسة مرمى الفريق في الدقائق المتبقية من اللقاء، وذلك بعد نفاذ التغييرات من المدرب.

وأعلن ميلان عبر موقعه الرسمي، أن ماركو سبورتيلو الحارس الثاني، يعاني من إصابة في ربلة الساق ليتأكد غيابه عن موقعة يوفنتوس.

وأشار العريق الإيطالي، إل أن سبورتيلو سيغيب لفترة تصل إلى 10 أيام على الأقل، وبالتالي يغيب عن لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

غياب الحارسين الأساسي والثاني، يدفع ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، بالحارس الثالث أنطونيو ميرانتي أمام يوفنتوس، لتعويض غياب مايك ماينيان وماركو سبورتيلو.

ويحرس ميرانتي عرين ميلان أمام يوفنتوس، بعدما كانت آخر مرة لعب فيها 90 دقيقة في الدوري الإيطالي في أبريل 2021.